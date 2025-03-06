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Осака — о вылете в первом круге Индиан-Уэллса: худший матч, который я играла в своей жизни

Осака — о вылете в первом круге Индиан-Уэллса: худший матч, который я играла в своей жизни
Наоми Осака
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Японская теннисистка бывшая первая ракетка мира Наоми Осака высказалась после поражения на старте турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Японка проиграла колумбийской спортсменке Марии-Камиле Осорио-Серрано со счётом 6:4, 6:4.

«Худший матч, который я когда-либо играла в своей жизни. Мне так жаль всех, кто это смотрел», — написала спортсменка в социальных сетях.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
06 марта 2025, четверг. 05:10 МСК
Мария-Камила Осорио-Серрано
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Осака четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один из шести брейк-пойнтов. Осорио-Серрано не выполнила ни одного эйса при шести двойных ошибках и выиграла за матч три брейк-пойнта из восьми заработанных.

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