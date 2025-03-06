Осака — о вылете в первом круге Индиан-Уэллса: худший матч, который я играла в своей жизни

Японская теннисистка бывшая первая ракетка мира Наоми Осака высказалась после поражения на старте турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Японка проиграла колумбийской спортсменке Марии-Камиле Осорио-Серрано со счётом 6:4, 6:4.

«Худший матч, который я когда-либо играла в своей жизни. Мне так жаль всех, кто это смотрел», — написала спортсменка в социальных сетях.

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Осака четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один из шести брейк-пойнтов. Осорио-Серрано не выполнила ни одного эйса при шести двойных ошибках и выиграла за матч три брейк-пойнта из восьми заработанных.