Янчук: не стал бы поддерживать Кафельникова в вопросе равенства призовых в теннисе

Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук высказался по поводу недавнего заявления Евгения Кафельникова о том, что женщины не заслуживают равных призовых с мужчинами в теннисе.

«Нужно перевернуть страничку на 50 лет назад, когда уравняли призовые между мужчинами и женщинами. Была большая деятельность Билли Джин Кинг, она в конце концов добилась. Аргументы были разные, но общество вынесло вердикт о равенстве призовых. Один из аргументов — природная красота и прелесть женского тенниса. И до Кафельникова я не слышал, чтобы эту тему поднимали. Он всё-таки молодой, все эти вопросы звучали ещё раньше, до него.

Вроде аргументы в пользу неравенства есть — мужской теннис более атлетичный, мощный. Но многие ходили на Серену Уильямс, она была лидером, на Шарапову, Курникову, хоть она ничего из великого не выиграла. Люди ходят, в этом виде спорта есть другие прелести. Я бы не стал поддерживать Кафельникова, пока не скопилось общественное мнение, кроме него одного», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.