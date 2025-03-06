Ольховский прокомментировал слова Кафельникова о неравенстве призовых у мужчин и женщин

Победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, советский и российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал слова Евгения Кафельникова о неравенстве призовых у мужчин и женщин.

«Любой продукт в современном мире представляет какой-то коммерческий интерес. Если один продукт покупают больше, чем другой, они не могут стоить одинаково. Вот вам и ответ.

Просто современные тенденции таковы, что все должны быть равны. Я всё это понимаю, но продукт есть продукт. Если он приносит большую прибыль, то и те, кто его производит, должны зарабатывать больше. Теннис — это бизнес. Если это бизнес, то он должен приносить доход», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.