Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ольховский прокомментировал слова Кафельникова о неравенстве призовых у мужчин и женщин

Ольховский прокомментировал слова Кафельникова о неравенстве призовых у мужчин и женщин
Комментарии

Победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, советский и российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал слова Евгения Кафельникова о неравенстве призовых у мужчин и женщин.

«Любой продукт в современном мире представляет какой-то коммерческий интерес. Если один продукт покупают больше, чем другой, они не могут стоить одинаково. Вот вам и ответ.

Просто современные тенденции таковы, что все должны быть равны. Я всё это понимаю, но продукт есть продукт. Если он приносит большую прибыль, то и те, кто его производит, должны зарабатывать больше. Теннис — это бизнес. Если это бизнес, то он должен приносить доход», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Кафельников — о том, заслуживают ли женщины равных призовых с мужчинами: нет, конечно
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android