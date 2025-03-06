«Что было, уже всё прошло». Мирра Андреева – об эмоциях после крупнейшего титула в карьере

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что уже пережила внутри себя эмоции после победы на турнире WTA-1000 в Дубае. Она отметила, что готова с тем же настроем выступать и на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

— Как изменилась твоя жизнь после крупнейшего титула в твоей карьере?

— Если честно, никак. Я всё та же Мирра. На самом деле, после того, как я выиграла, были нереальные чувства. У меня была эйфория и адреналин, но сейчас, конечно, это всё не так ярко и не такие уже чувства, не такие эмоции, после того, как я вспоминаю про титул. Но я бы сказала, что, конечно, это очень круто, и я очень рада и очень горжусь собой и всей нашей командой, что мы смогли это сделать. Но сейчас, конечно, уже не такие же чувства, как были после финала, То, что было, уже всё прошло, оно всё уже останется там, поэтому я просто постараюсь с таким же настроем сыграть здесь и постараюсь показать хороший результат, — сказала Андреева в интервью проекту «БОЛЬШЕ!» в YouTube.