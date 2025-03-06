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«Первое время заставляла себя её слушать». Мирра Андреева — о работе с Кончитой Мартинес

«Первое время заставляла себя её слушать». Мирра Андреева — о работе с Кончитой Мартинес
Мирра Андреева и Кончита Мартинес
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Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как проходит её взаимодействие с тренером Кончитой Мартинес.

— Я в восторге от вашей коммуникации с Кончитой Мартинес. Мне очень нравится, что ты её слышишь. Это, мне кажется, огромная редкость в туре. Можешь мне рассказать, как это получилось?
— Я стараюсь, потому что, как только мы начали работать вместе, конечно, это всё немного по-другому работает. Ты всё слушаешь, ты уделяешь внимание тому, что она говорит. Я не могу сказать, что ты уважаешь её больше, потому что для меня я уважаю её всегда по одному уровню. Не было такого, что я её уважала где-то меньше, где-то – больше. Но был момент, когда, условно, во время матча у меня что-то не получалось, я начинала проигрывать, я не подходила, я не слушала, я как бы закрывалась и пыталась выиграть сама. И я поняла, что так не работает, так не получится. И мы с ней поговорили и решили, что, когда я чувствую, что, не знаю, может, она меня раздражает или я не хочу к ней подходить, я буду смотреть на неё издалека, она будет мне что-то показывать. Но сейчас я знаю, что, если я буду к ней подходить и слушать, что она говорит, это мне поможет. Поэтому первое время я себя заставляла, и сейчас тоже больше как привычка. Знаю, что если я подойду и она что-то мне скажет, это 100% мне поможет. Поэтому почему и нет. Знаете, я как бы всегда за то, чтобы мне кто-то помог. Поэтому сейчас это не так сложно делать, — сказала Андреева в интервью проекту «БОЛЬШЕ!» в YouTube.

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