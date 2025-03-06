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Мирра Андреева — о своём возрасте: я становлюсь старой женщиной

Мирра Андреева — о своём возрасте: я становлюсь старой женщиной
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11-я ракетка мира, российская теннисистка Мирра Андреева в шуточной форме ответила на вопрос, считает ли она себя подающей надежды спортсменкой.

– Вам уже почти 18, вы выиграли титул WTA-1000, побывали в топ-10. Вы больше не подающая надежды?

– Даже не знаю. Конечно, мне скоро будет 18, я становлюсь старой женщиной (улыбается). К сожалению. Я не знаю, подающая ли я ещё надежды, без понятия, – сказала Андреева на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.

9 марта Мирра Андреева сыграет с французской теннисисткой Варварой Грачёвой во втором круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который стартует 5 марта. В основной сетке сыграют 11 российских теннисисток.

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