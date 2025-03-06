Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андреева — о том, почему не выступала со Шнайдер в Дубае: забыли заявиться на турнир

Андреева — о том, почему не выступала со Шнайдер в Дубае: забыли заявиться на турнир
Аудио-версия:
Комментарии

11-я ракетка мира, российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, почему не выступала в паре с россиянкой Дианой Шнайдер на турнире в Дубае, который проходил с 16 февраля по 1 марта 2025 года.

«В Дубае мы не играли не потому, что решили отдохнуть, а потому, что забыли заявиться на турнир (смеётся). Уже второй раз допустили такую ошибку. Так что в этом нужно прибавлять.

Мне очень нравится играть с ней в паре. По-моему, у нас отличная «химия» на корте, мы играем с удовольствием. Так что продолжим выступать на крупных турнирах.Дальше будем смотреть, на каких турнирах решим отдохнуть, или сосредоточимся на одиночке, – сказала Андреева на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.

9 марта Мирра Андреева сразится с французской теннисисткой Варварой Грачёвой во втором круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который стартует 5 марта. В основной сетке сыграют 11 российских теннисисток.

Материалы по теме
Мирра Андреева — о своём возрасте: я становлюсь старой женщиной
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android