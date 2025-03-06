Андреева — о том, почему не выступала со Шнайдер в Дубае: забыли заявиться на турнир

11-я ракетка мира, российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, почему не выступала в паре с россиянкой Дианой Шнайдер на турнире в Дубае, который проходил с 16 февраля по 1 марта 2025 года.

«В Дубае мы не играли не потому, что решили отдохнуть, а потому, что забыли заявиться на турнир (смеётся). Уже второй раз допустили такую ошибку. Так что в этом нужно прибавлять.

Мне очень нравится играть с ней в паре. По-моему, у нас отличная «химия» на корте, мы играем с удовольствием. Так что продолжим выступать на крупных турнирах.Дальше будем смотреть, на каких турнирах решим отдохнуть, или сосредоточимся на одиночке, – сказала Андреева на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.

9 марта Мирра Андреева сразится с французской теннисисткой Варварой Грачёвой во втором круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который стартует 5 марта. В основной сетке сыграют 11 российских теннисисток.