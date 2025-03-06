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Алькарас — об отсутствии Синнера в Индиан-Уэллсе: даже без него тут много лучших игроков

Алькарас — об отсутствии Синнера в Индиан-Уэллсе: даже без него тут много лучших игроков
Карлос Алькарас и Янник Синнер
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Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас не выразил сожаления от отсутствия на турнире в Индиан-Уэллсе Янника Синнера. Первую ракетку мира из Италии ранее отстранили по соглашению с ВАДА из-за скандала с клостеболом.

«Тот факт, что Синнера нет в Индиан-Уэллсе, для меня ничего не меняет. Даже без Янника на этом турнире много лучших игроков. Жеребьёвка прозрачная.

Мой подход к турниру не изменился. Я сосредоточен на себе и на том, чтобы хорошо сыграть здесь. Также важно время от времени отвлекаться от работы. Это один из моих любимых турниров, потому что здесь я могу играть в гольф.

По-прежнему много работаю над своей подачей, чувствую, что она улучшается, и знаю, что когда-нибудь станет отличной. Очень уверен в своей второй подаче, она надёжная, в то время как первая могла бы быть немного лучше» — cказал Алькарас на пресс-конференции.

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