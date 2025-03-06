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Швёнтек — о ставках на спорт: мы чувствуем ненависть, потому что люди иногда теряют деньги

Швёнтек — о ставках на спорт: мы чувствуем ненависть, потому что люди иногда теряют деньги
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, как относится к ставкам на спорт.

— Азартные игры стали очень большой частью этого вида спорта, и много денег поступает с сайтов букмекерских контор. Азартные игры — это хорошо для спорта, плохо для спорта или и то, и другое?
— О, не думаю, что я готова ответить на этот вопрос, потому что никогда не задумывалась об этом. Нет никакого смысла думать, хорошо или плохо, потому что это всегда будет существовать, так как это большой бизнес. Думаю, что мы, игроки, чувствуем негативные комментарии и ненависть, потому что люди иногда теряют деньги из-за того, что мы проигрываем или выигрываем. Это влияет на нас. Конечно, чувствую, что это не позитивно и совсем не хорошо. Но, знаете, ненависть всё равно будет присутствовать в интернете. Есть способы остановить её с помощью алгоритмов, которые немного блокируют её.

Но, знаете, люди выкладывают в интернет всё, что хотят, потому что это легко. Это та часть, которая бьёт по нам. Однако вся концепция азартных игр и бизнеса, знаете, стоящая за этим, я не настолько хорошо ориентируюсь, чтобы сказать. Извините, — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Ига Швёнтек сыграет на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Во втором круге она встретится с француженкой Каролин Гарсией.

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