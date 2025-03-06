Дмитрий Турсунов назвал трёх фаворитов «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. В списке нет Джоковича

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов считает испанца Карлоса Алькараса, россиянина Даниила Медведева и грека Стефаноса Циципаса фаворитами стартовавшего турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Алькарас – очень вариативный игрок. Да, он часто заигрывается. Много укороченных, чересчур агрессивных ударов… В Алькарасе чуть больше «Бублика», чем в Синнере. До четвёртого круга у Карлитоса, по сути, нет соперников. Да, есть Шаповалов, который сейчас в хорошей форме, но ему потребуется показать какой-то фантастический уровень, и не факт, что он с этим справится.

Сейчас все соперники против Дани Медведева будут выходить с мыслью: «Если Тьен его обыграл, то почему не могу я?» Медведев вряд ли сможет пройтись по сетке на авторитете, который сейчас довольно сильно подпорчен. Но опыта на стартовые раунды точно должно хватить. У Медведева рабочая сетка, однако мне сложно представить, что он дойдёт до финала.

Циципас окрылён последними результатами и показывает очень стабильную игру. Стефанос вполне может под шумок дойти до решающих стадий, потопив на своём пути крепких игроков. Я бы назвал его вообще теневым фаворитом турнира.

Алькарас должен забрать третий подряд Индиан-Уэллс. Его форма и отсутствие оптимальных кондиций у конкурентов (Синнер и вовсе отдыхает) должны позволить испанцу забрать титул», — написал Турсунов в своём телеграм-канале.