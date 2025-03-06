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Эмма Радукану в Индиан-Уэллсе работает с бывшим тренером Касаткиной

Эмма Радукану в Индиан-Уэллсе работает с бывшим тренером Касаткиной
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Чемпионка US Open – 2021, 55-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану в тестовом режиме поработает со словацким тренером Владимиром Платеником во время турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает британский журналист The iPaper Sport Джеймс Грей.

Отметим, что Платеник в разные годы работал с такими игроками, как россиянки Дарья Касаткина, Надежда Петрова и Вероника Кудерметова, австралийка Айла Томлянович и словачка Доминика Цибулкова.

Радукану в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе сразится с 52-й ракеткой мира из Японии Моюкой Учижимой.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
07 марта 2025, пятница. 00:00 МСК
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Не начался
1 2 3
         
         
Моюка Учижима
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима
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