Эмма Радукану в Индиан-Уэллсе работает с бывшим тренером Касаткиной

Чемпионка US Open – 2021, 55-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану в тестовом режиме поработает со словацким тренером Владимиром Платеником во время турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает британский журналист The iPaper Sport Джеймс Грей.

Отметим, что Платеник в разные годы работал с такими игроками, как россиянки Дарья Касаткина, Надежда Петрова и Вероника Кудерметова, австралийка Айла Томлянович и словачка Доминика Цибулкова.

Радукану в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе сразится с 52-й ракеткой мира из Японии Моюкой Учижимой.