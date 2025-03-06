«Мне будет нелегко». Кирьос — о досрочном завершении тренировки в Индиан-Уэллсе

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о досрочном завершении тренировки на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, а также рассказал о возможной встрече с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем во втором круге турнира.

«Конечно, мне бы очень хотелось встретиться с Новаком, но сейчас я не могу принимать всё как должное. Предполагаю, что мне будет нелегко выиграть здесь матч. Пробыл на корте час, чувствовал себя хорошо, а потом вдруг начал испытывать боль в запястье. Это то, с чем мне придётся жить дальше, я должен научиться справляться с этим наилучшим образом.

Уже давно понимаю масштаб предстоящей мне задачи и осознаю, сколько нужно работать, чтобы вернуться к выступлениям на хорошем уровне после этой травмы. Знаю, что, даже отдавая все силы, я не гарантированно вернусь на свой уровень, как Тим, и что как минимум мне потребуется много времени, как Нисикори или дель Потро.

Всё ещё чувствую тот внутренний огонь, который заставляет меня верить в то, что я могу выигрывать поединки и шуметь на корте. Сделаю всё возможное, чтобы вернуться к своим лучшим результатам», — приводит слова Кирьоса Punto de Break.

В первом круге турнира категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе Кирьос сыграет с лаки-лузером нидерландцем Ботиком ван де Зансхулпом. Победитель этого матча выходит на Новака Джоковича.