Маркета Вондроушова взяла перерыв из-за травмы плеча

Чемпионка Уимблдона-2023, 45-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова в социальных сетях заявила, что возьмёт перерыв из-за травмы плеча.

«Снова не выхожу на корт. Всё ещё борюсь с травмой плеча. Хотя это нелегко, у меня есть несколько месяцев интенсивных тренировок и реабилитации, чтобы восстановить руку. Терпение и время — вот мои приоритеты сейчас, но я верю, что всё это будет стоить того. Так что, надеюсь, скоро вернусь на корт. Спасибо всем за поддержку», — написала Вондроушова в социальных сетях.

В августе 2024 года Вондроушова перенесла операцию на левом плече. В начала сезона спортсменка вернулась и провела восемь матчей на четырёх турнирах. Она пропустила Australian Open из-за травмы, которую получила в Аделаиде.