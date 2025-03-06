Турсунов включил Мирру Андрееву в топ-4 фаворитов турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов назвал несколько претенденток на завоевание титула чемпионки турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в 2025 году. Соревнования стартовали 5 марта, их действующей победительницей является вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек.

«Соболенко. Главное — справиться со стартовым раундом (Кесслер или Блинкова). Дальше до Александровой должна дойти уверенно. С Катей уже сложнее. Арине всегда непросто играть с бьющими игроками, и тут будет важная проверка для Соболенко.

Швёнтек. Несмотря на все поражения в этом году, есть ощущение, что на этом турнире она должна найти свою игру. В первых раундах ей может навязать борьбу только Жабер и Мухова (Иге исторически сложно с разнообразными игроками). Эти два матча будут показательными для Швёнтек, где мы увидим её психологическое и физическое состояние. Но в целом минимум полуфинал за Игой должен оставаться.

Рыбакина. Тут вопрос физической готовности. В Дубае двигалась не так ярко, как в лучшие времена, но уже играла на приличном уровне, не справившись с более стабильной в той встрече Андреевой. Однако мы уже увидели те самые положительные моменты, которые позволяли ранее Рыбакиной добиваться результата. Если она будет готова на 70-80%, то она точно будет претендовать на высокий результат.

Мирра Андреева. Если случится повторение матча Рыбакина — Андреева (четвёртый круг), склоняюсь к реваншу Лены. Мирра сыграла крутой матч в Дубае, но проигрывала там с брейком и Лена допустила много невынужденных. Если Лена проведёт работу над ошибками, пока она предпочтительнее.

Я думаю, что турнир должна выиграть Швёнтек. В Индиан-Уэллсе очень часто бывает ветрено, а из всех игроков именно Ига с такими условиями справляется лучше всех», — написал Турсунов в своём телеграм-канале.