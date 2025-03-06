Даниэль Коллинз презентовала мерч с цитатой: «Играй в теннис. Обналичивай чеки. Повторяй»

14-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз выпустила мерч по мотивам своего скандального поведения на Открытом чемпионате Австралии – 2025.

«Играй в теннис. Обналичивай чеки. Повторяй», — гласит надпись на футболках от Коллинз.

Коллинз также отметила, что часть средств с продажи её мерча будет направлена в фонд помощи женщинам.

Напомним, во втором круге AO-2025 Коллинз играла с представительницей Австралии Дестани Айавой и победила со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:2. Во время матча Даниэль демонстрировала громкой австралийской публике воздушные поцелуи и зажимала уши руками, а уже после поединка показала жестом, чтобы они поцеловали её в зад. На последовавший пресс-конференции Коллинз призналась, что не жалеет о своём поступке. «Моя карьера не будет длиться вечно, поэтому, когда происходят такие ситуации, я всегда стараюсь помнить, что эти люди помогают мне оплачивать счета: все деньги, потраченные на билеты, идут прямо на мой счёт!» — объяснила тогда американка.