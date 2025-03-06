Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниэль Коллинз презентовала мерч с цитатой: «Играй в теннис. Обналичивай чеки. Повторяй»

Даниэль Коллинз презентовала мерч с цитатой: «Играй в теннис. Обналичивай чеки. Повторяй»
Аудио-версия:
Комментарии

14-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз выпустила мерч по мотивам своего скандального поведения на Открытом чемпионате Австралии – 2025.

«Играй в теннис. Обналичивай чеки. Повторяй», — гласит надпись на футболках от Коллинз.

Коллинз также отметила, что часть средств с продажи её мерча будет направлена в фонд помощи женщинам.

Напомним, во втором круге AO-2025 Коллинз играла с представительницей Австралии Дестани Айавой и победила со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:2. Во время матча Даниэль демонстрировала громкой австралийской публике воздушные поцелуи и зажимала уши руками, а уже после поединка показала жестом, чтобы они поцеловали её в зад. На последовавший пресс-конференции Коллинз призналась, что не жалеет о своём поступке. «Моя карьера не будет длиться вечно, поэтому, когда происходят такие ситуации, я всегда стараюсь помнить, что эти люди помогают мне оплачивать счета: все деньги, потраченные на билеты, идут прямо на мой счёт!» — объяснила тогда американка.

Материалы по теме
«Она мне нравится». Джокович на AO осадил дикого фаната и очаровался яркой американкой
«Она мне нравится». Джокович на AO осадил дикого фаната и очаровался яркой американкой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android