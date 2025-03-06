Турсунов — о Джоковиче: «теннисная смерть с косой» постоянно его поджидает

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов оценил перспективы 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича на стартовавшем турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В первом круге Джокович сразится с победителем матча Ник Кирьос (Австралия) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, LL).

«Его основной соперник сейчас — его тело. Как бы он ни пытался обмануть время, «теннисная смерть с косой» постоянно его поджидает. Мотивация играть не только на турнирах «Большого шлема» у него, конечно, есть, ему необходимы какие-то матчи. Но в мужском теннисе ты гораздо быстрее теряешь ощущение «бессмертия», твои былые заслуги довольно быстро начинают забывать. Давидович-Фокина может сотворить мини-сенсацию [потенциальный третий круг], на мой взгляд. У него уже был удачный опыт в игре с Ноле [в Монте-Карло 2022 года]. К тому же начало сезона у испанца получилось очень сильным. У Новака в целом очень непростая форма. Но против Алькараса, если дойдёт, шансов маловато», — написал Турсунов в своём телеграм-канале.