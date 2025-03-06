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WTA и PIF представили новую программу материнства для теннисисток

WTA и PIF представили новую программу материнства для теннисисток
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Женская теннисная ассоциация (WTA) и Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) объявили о введении программы, которая предоставляет игрокам WTA финансовую поддержку материнства.

«Благодаря программе PIF WTA Maternity Fund игроки WTA впервые получат оплачиваемый декретный отпуск до 12 месяцев, доступ к грантам на лечение бесплодия для создания семьи, а также другие преимущества. С момента запуска программа PIF WTA Maternity Fund будет предоставлять льготы более чем 320 игрокам WTA, имеющим на это право», — говорится в заявлении WTA.

Отмечается, что с момента начала партнёрства PIF и WTA в мае 2024 года поддержка материнства была определена Советом игроков WTA, представляющим интересы игроков, как ключевая область для сотрудничества.

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