Сын Виктории Азаренко оценил игру мамы в 1-м круге Индиан-Уэллса на 3,5 с минусом

Лео, восьмилетний сын двукратной победительницы турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира белорусской теннисистки Виктории Азаренко, оценил игру мамы в первом круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В стартовом матче Азаренко со счётом 6:4, 7:6 (9:7) обыграла 259-ю ракетку мира из США 18-летнюю Клерви Нгуну (Q).

– Какую оценку игре мамы сегодня ты бы поставил?

– Три с половиной с минусом за приём подачи (улыбается).

– А какая шкала?

– Три с половиной из четырёх, — сказал Лео в интервью на корте.

Следующей соперницей Азаренко в Индиан-Уэллсе станет олимпийская чемпионка 2024 года, девятая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь.