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Сын Виктории Азаренко оценил игру мамы в 1-м круге Индиан-Уэллса на 3,5 с минусом

Сын Виктории Азаренко оценил игру мамы в 1-м круге Индиан-Уэллса на 3,5 с минусом
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Лео, восьмилетний сын двукратной победительницы турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира белорусской теннисистки Виктории Азаренко, оценил игру мамы в первом круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В стартовом матче Азаренко со счётом 6:4, 7:6 (9:7) обыграла 259-ю ракетку мира из США 18-летнюю Клерви Нгуну (Q).

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
06 марта 2025, четверг. 04:00 МСК
Клерви Нгуну
США
Клерви Нгуну
К. Нгуну
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 7
6 		7 9
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко

– Какую оценку игре мамы сегодня ты бы поставил?

– Три с половиной с минусом за приём подачи (улыбается).

– А какая шкала?

– Три с половиной из четырёх, — сказал Лео в интервью на корте.

Следующей соперницей Азаренко в Индиан-Уэллсе станет олимпийская чемпионка 2024 года, девятая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь.

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