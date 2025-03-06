Азаренко — о фонде поддержки материнства WTA: подобные программы — моя личная миссия

Победительница двух турниров «Большого шлема», член совета игроков WTA, белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась о программе материнства, которую представили Женская теннисная ассоциация (WTA) при поддержке Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF).

«Для меня большая честь представлять эту программу, разработанную игроками и ставшую возможной благодаря поддержке PIF и WTA. Это знаменует собой начало значительных изменений в том, как мы поддерживаем женщин в теннисе, облегчая спортсменкам как карьеру, так и стремление создать семью. Обеспечение существования подобных программ было моей личной миссией, с нетерпением жду, какое долгосрочное влияние они окажут на последующие поколения», — приводит слова Азаренко WTA.