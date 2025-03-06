Соболенко — о фото с вечеринки: зачем пить «Маргариту», когда есть «МаргАрина»?

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях свежие фото из Индиан-Уэллса (США). На них Соболенко делает коктейль.

«Зачем пить «Маргариту» (алкогольный коктейль на основе текилы с ликёром и соком лайма. – Прим. «Чемпионата»), когда есть «МаргАрина»?» — подписала снимки Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Соболенко выступит на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 5 по 16 марта, под первым номером посева. Белоруска ещё ни разу не побеждала на этих соревнованиях. Во втором круге турнира Соболенко предстоит сразиться с победительницей матча Анна Блинкова (Россия) – Маккартни Кесслер (США).