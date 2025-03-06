Ига Швёнтек: Фонсека удивительный. Возможно, из-за него начну смотреть больше матчей ATP

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высоко оценила уровень игры 80-й ракетки мира 18-летнего бразильца Жоао Фонсеки.

«Думаю, он удивительный. С тех пор как Рафа завершил карьеру, я смотрела не так много мужских поединков. Я всегда следила за Карлосом Алькарасом, но мне было тяжело найти других теннисистов, игра которых меня поразила бы и понравилась. Потом я начала смотреть матчи Жоао, мне очень понравилось, как он играл и двигался по корту, решения, которые принимал. Думаю, я точно буду за ним следить. Возможно, из-за него я начну смотреть больше встреч ATP.

Он потрясающий и отлично справляется. Сейчас на него оказывается много давления, так что надеюсь, что бразильские болельщики отнесутся к нему бережнее, потому что он ещё очень молод и у него есть время на развитие. Шаг за шагом, соблюдая спокойствие, он станет отличным игроком», — приводит слова Швёнтек ESPN Brazil.