Дмитрий Турсунов: Зверев не оправдает надежд

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов оценил перспективы олимпийского чемпиона 2020 года, второй ракетки мира немца Александра Зверева на стартовавшем турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В первом круге Зверев встретится с 43-й ракеткой мира из Нидерландов Таллоном Грикспором.
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«В Индиан-Уэллсе очень своеобразные условия, с которыми справляются гипервариативные игроки (Федерер, Надаль, Джокович и так далее). При ветре, который тут бывает часто, может пропасть подача — без неё будет невероятно сложно. К тому же непонятно, как Саша себя будет чувствовать после отравления в Акапулько. Грикспор в первом круге — возможно, сразу конечная для Зверева. Нидерландец умеет играть с топами, и, в частности, с Сашей. Если Зверев пройдёт его, то тот же Махач вполне способен остановить немца задолго до решающих стадий. По мне, Зверев не оправдает надежд», — написал Турсунов в своём телеграм-канале.
- 6 марта 2025
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