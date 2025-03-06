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Определилась соперница Дарьи Касаткиной во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Определилась соперница Дарьи Касаткиной во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
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Сегодня, 6 марта, американская теннисистка Софья Кенин вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В первом круге она обыграла австралийскую теннисистку Мэддисон Инглис со счётом 6:2, 6:1.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
06 марта 2025, четверг. 22:10 МСК
Мэддисон Инглис
Австралия
Мэддисон Инглис
М. Инглис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. В её рамках Кенин два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Инглис один эйс, ни одной двойной ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

Во втором круге соревнований Софья Кенин встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла Марию Саккари из Греции.

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
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