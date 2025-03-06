Определилась соперница Дарьи Касаткиной во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
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Сегодня, 6 марта, американская теннисистка Софья Кенин вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В первом круге она обыграла австралийскую теннисистку Мэддисон Инглис со счётом 6:2, 6:1.
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
06 марта 2025, четверг. 22:10 МСК
Мэддисон Инглис
М. Инглис
Окончен
0 : 2
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Софья Кенин
С. Кенин
Встреча продолжалась 1 час 10 минут. В её рамках Кенин два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Инглис один эйс, ни одной двойной ошибки и один заработанный брейк-пойнт.
Во втором круге соревнований Софья Кенин встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла Марию Саккари из Греции.
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