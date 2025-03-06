Полина Кудерметова вышла во второй круг Индиан-Уэллса, где встретится с Александровой

Российская теннисистка Полина Кудерметова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В первом круге она обыграла американку Клэр Лю со счётом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В её рамках Кудерметова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Лю пять эйсов, пять двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 14 заработанных.

Во втором круге соревнований Кудерметова встретится со своей соотечественницей Екатериной Александровой.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла Марию Саккари из Греции.