Полина Кудерметова вышла во второй круг Индиан-Уэллса, где встретится с Александровой
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Российская теннисистка Полина Кудерметова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В первом круге она обыграла американку Клэр Лю со счётом 6:4, 6:2.
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
06 марта 2025, четверг. 22:10 МСК
Клэр Лю
К. Лю
Окончен
0 : 2
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Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В её рамках Кудерметова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Лю пять эйсов, пять двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 14 заработанных.
Во втором круге соревнований Кудерметова встретится со своей соотечественницей Екатериной Александровой.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла Марию Саккари из Греции.
Комментарии
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