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Александр Шевченко потерпел крупное поражение на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Александр Шевченко потерпел крупное поражение на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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98-я ракетка мира российский теннисист Александр Шевченко, ныне выступающий за Казахстан, неудачно выступил на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В матче первого круга Шевченко со счётом 1:6, 3:6 проиграл 83-й ракетке мира из Австралии Ринки Хидзикате.

Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
06 марта 2025, четверг. 22:10 МСК
Александр Шевченко
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Ринки Хидзиката
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката

Встреча Шевченко с Хидзикатой продлилась 1 час и 5 минут. В её рамках Александр ни разу не подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Ринки один эйс, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Следующим соперником Хидзикаты в Индиан-Уэллсе станет 33-я ракетка мира американец Брэндон Накашима.

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