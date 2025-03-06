Александр Шевченко потерпел крупное поражение на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

98-я ракетка мира российский теннисист Александр Шевченко, ныне выступающий за Казахстан, неудачно выступил на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В матче первого круга Шевченко со счётом 1:6, 3:6 проиграл 83-й ракетке мира из Австралии Ринки Хидзикате.

Встреча Шевченко с Хидзикатой продлилась 1 час и 5 минут. В её рамках Александр ни разу не подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Ринки один эйс, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Следующим соперником Хидзикаты в Индиан-Уэллсе станет 33-я ракетка мира американец Брэндон Накашима.