Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Дуэт российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер не смог выйти во второй круг турнира категории WTA-100 в Индиан-Уэллсе (США) в паре. В первом круге они уступили паре Беатрис Хаддад-Майи и Лауры Зигемунд со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 0:1(4:10).
Индиан-Уэллс — парный разряд (ж). 1-й круг
06 марта 2025, четверг. 22:10 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
Лаура Зигемунд
Б. Хаддад-Майя Л. Зигемунд
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|1 10
|
|6
|0 4
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Встреча продолжалась 1 час 55 минут. В её рамках дуэт Андреева/Шнайдер один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Хаддад-Майи/Зигемунд ни одного эйса, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 14 заработанных.
Во втором круге соревнований Хаддад-Майя и Зигемунд встретятся с победительницами матча Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд — Улрикке Эйкери/Джулиана Олмос.
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