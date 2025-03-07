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Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Дуэт российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер не смог выйти во второй круг турнира категории WTA-100 в Индиан-Уэллсе (США) в паре. В первом круге они уступили паре Беатрис Хаддад-Майи и Лауры Зигемунд со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 0:1(4:10).

Индиан-Уэллс — парный разряд (ж). 1-й круг
06 марта 2025, четверг. 22:10 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Б. Хаддад-Майя Л. Зигемунд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		3 1 10
6 4 		6 0 4
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Встреча продолжалась 1 час 55 минут. В её рамках дуэт Андреева/Шнайдер один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Хаддад-Майи/Зигемунд ни одного эйса, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 14 заработанных.

Во втором круге соревнований Хаддад-Майя и Зигемунд встретятся с победительницами матча Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд — Улрикке Эйкери/Джулиана Олмос.

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
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