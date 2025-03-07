18-летний Фонсека пробился во 2-й круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сразится с Дрейпером
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80-я ракетка мира, 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека пробился во второй круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
06 марта 2025, четверг. 22:10 МСК
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|1
|6
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
В матче первого круга Фонсека (WC) со счётом 6:2, 1:6, 6:3 обыграл британца Джейкоба Фирнли, занимающего 81-ю строчку рейтинга ATP.
Встреча Фонсеки с Фирнли продлилась 2 часа и 1 минуту. В её рамках Жоао три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Джейкоба три эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
Следующим соперником Фонсеки в Индиан-Уэллсе станет 14-я ракетка мира из Великобритании Джек Дрейпер (13).
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