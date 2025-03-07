Свитолина и Монфис забавно ответили на вопрос, кто из них дольше собирается по утрам

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 23-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина и 42-я ракетка мира француз Гаэль Монфис, состоящие в браке, забавно ответили на вопрос, кто из них дольше собирается по утрам.

Напомним, Свитолина и Монфис воспитывают дочь, которую они назвали Скай. Элина родила её 15 октября 2022 года.

Свитолина: Утром он встаёт с кровати на протяжении где-то 40 минут. Тянет до последнего, а потом резко: «Окей, поехали!» Одевается за минуту.

Монфис: Вы всё увидите в моём следующем влоге на YouTube, ребята! Тогда-то и узнаем, кто из нас врёт, — сказали супруги в видео пресс-службы турниров в Индиан-Уэллсе.