Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Свитолина и Монфис забавно ответили на вопрос, кто из них дольше собирается по утрам

Свитолина и Монфис забавно ответили на вопрос, кто из них дольше собирается по утрам
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 23-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина и 42-я ракетка мира француз Гаэль Монфис, состоящие в браке, забавно ответили на вопрос, кто из них дольше собирается по утрам.

Напомним, Свитолина и Монфис воспитывают дочь, которую они назвали Скай. Элина родила её 15 октября 2022 года.

Свитолина: Утром он встаёт с кровати на протяжении где-то 40 минут. Тянет до последнего, а потом резко: «Окей, поехали!» Одевается за минуту.

Монфис: Вы всё увидите в моём следующем влоге на YouTube, ребята! Тогда-то и узнаем, кто из нас врёт, — сказали супруги в видео пресс-службы турниров в Индиан-Уэллсе.

Материалы по теме
«Женщины этого не заслуживают». Решение по призовым в Индиан-Уэллсе вызвало вопросы
«Женщины этого не заслуживают». Решение по призовым в Индиан-Уэллсе вызвало вопросы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android