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Айла Томлянович — Кэти Макнелли, результат матча 7 марта 2025, счет 0:1 (4:6, отказ Томлянович), 1-й круг WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Определилась соперница Людмилы Самсоновой во втором круге WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
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В ночь с 6 на 7 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в женском одиночном разряде между 94-й ракеткой мира Айлой Томлянович из Австралии и 491-й в мировом рейтинге американкой Кэти Макнелли. Игра закончилась отказом Томлянович после поражения в первом сете со счётом 4:6.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
07 марта 2025, пятница. 00:05 МСК
Айла Томлянович
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
4
6
         
Кэти Макнелли
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли

Продолжительность матча составила 52 минуты. Макнелли ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три из трёх брейк-пойнтов. Томлянович не выполнила ни одного эйса при шести двойных ошибках и выиграла за матч два брейк-пойнта из трёх заработанных.

Во втором круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Кэти Макнелли сразится с 25-й ракеткой мира российской теннисисткой Людмилой Самсоновой, посеянной под 24-м номером.

Календарь WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Видео: Людмила Самсонова провела тренировку на стадионе ФК «Монако»:

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