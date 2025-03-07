Определилась соперница Людмилы Самсоновой во втором круге WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

В ночь с 6 на 7 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в женском одиночном разряде между 94-й ракеткой мира Айлой Томлянович из Австралии и 491-й в мировом рейтинге американкой Кэти Макнелли. Игра закончилась отказом Томлянович после поражения в первом сете со счётом 4:6.

Продолжительность матча составила 52 минуты. Макнелли ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три из трёх брейк-пойнтов. Томлянович не выполнила ни одного эйса при шести двойных ошибках и выиграла за матч два брейк-пойнта из трёх заработанных.

Во втором круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Кэти Макнелли сразится с 25-й ракеткой мира российской теннисисткой Людмилой Самсоновой, посеянной под 24-м номером.

Видео: Людмила Самсонова провела тренировку на стадионе ФК «Монако»: