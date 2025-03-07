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Карен Хачанов узнал первого соперника на турнире в Индиан-Уэллсе

Карен Хачанов узнал первого соперника на турнире в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Карен Хачанов узнал своего первого соперника на соревнованиях в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
06 марта 2025, четверг. 23:35 МСК
Томас Мартин Этчеверри
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 6
6 		7 8
         
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

В матче второго круга Хачанов встретится с представителем Чехии Якубом Меншиком, который в матче первого круга обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

Это будет вторая очная встреча между Хачановым и Меншиком. В первой игре победу одержал россиянин.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.

Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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