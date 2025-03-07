Карен Хачанов узнал первого соперника на турнире в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Карен Хачанов узнал своего первого соперника на соревнованиях в Индиан-Уэллсе.
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
06 марта 2025, четверг. 23:35 МСК
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 6
|
|7 8
Якуб Меншик
Я. Меншик
В матче второго круга Хачанов встретится с представителем Чехии Якубом Меншиком, который в матче первого круга обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри со счётом 6:4, 7:6 (8:6).
Это будет вторая очная встреча между Хачановым и Меншиком. В первой игре победу одержал россиянин.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.
Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
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