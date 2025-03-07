Александрова и Самсонова вышли во второй круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе в паре

В ночь с 6 на 7 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в женском парном разряде. Российским теннисисткам Екатерине Александровой и Людмиле Самсоновой противостояла американо-австралийская пара Кэролайн Доулхайд/Сторм Хантер. Игра закончилась победой Александровой и Самсоновой в двух сетах — 6:4, 7:6 (7:4).
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Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. Российская пара дважды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. Доулхайд и Хантер выполнили один эйс при трёх двойных ошибках и выиграли за матч два брейк-пойнта из шести заработанных.
Во втором круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе пара Екатерина Александрова/Людмила Самсонова сыграет с победителем матча между посеянным под третьим номером итальянским дуэтом Сара Эррани/Жасмин Паолини и парой Айша Мухаммад (США)/Деми Схурс (Нидерланды).
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