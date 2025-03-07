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Гаэль Монфис с победы стартовал на турнире в Индиан-Уэллсе

Гаэль Монфис с победы стартовал на турнире в Индиан-Уэллсе
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Французский теннисист Гаэль Монфис вышел во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе. На старте турнира он обыграл немца Ян-Леннард Штруффа со счётом 6:4, 6:4.

Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
07 марта 2025, пятница. 02:20 МСК
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. За это время Монфис сделал семь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из семи брейк-пойнта. На счету немца четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В следующем круге Монфис сыграет с американцем Себастьяном Кордой.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.
Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира в Индиан-Уэллсе

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