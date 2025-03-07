Гаэль Монфис с победы стартовал на турнире в Индиан-Уэллсе

Французский теннисист Гаэль Монфис вышел во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе. На старте турнира он обыграл немца Ян-Леннард Штруффа со счётом 6:4, 6:4.
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Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. За это время Монфис сделал семь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из семи брейк-пойнта. На счету немца четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.
В следующем круге Монфис сыграет с американцем Себастьяном Кордой.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.
Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
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