Гаэль Монфис с победы стартовал на турнире в Индиан-Уэллсе

Французский теннисист Гаэль Монфис вышел во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе. На старте турнира он обыграл немца Ян-Леннард Штруффа со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. За это время Монфис сделал семь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из семи брейк-пойнта. На счету немца четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В следующем круге Монфис сыграет с американцем Себастьяном Кордой.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.

Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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