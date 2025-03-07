Вероника Кудерметова проиграла Жаклин Кристиан в первом круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 6 на 7 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в женском одиночном разряде между 51-й ракеткой мира российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой и 79-й в мировом рейтинге Жаклин Кристиан из Румынии. Игра закончилась победой Кристиан в двух партиях — 6:2, 6:3.
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Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. Кудерметова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один из шести брейк-пойнтов. Кристиан выполнила четыре эйса при трёх двойных ошибках и выиграла за матч четыре брейк-пойнта из шести заработанных.
Во втором круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Жаклин Кристиан сыграет с 27-й ракеткой мира и 27-й сеяной Лейлой Фернандес из Канады.
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