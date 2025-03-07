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Определился соперник Андрея Рублёва по второму кругу турнира в Индиан-Уэллсе

Определился соперник Андрея Рублёва по второму кругу турнира в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Андрей Рублёв узнал своего первого соперника на турнире в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

На старте турнира Рублёв встретится с итальянцем Маттео Арнальди. В первом круге Арнальди обыграл американца Александра Ковачевича со счётом 6:3, 5:7, 6:4.

Счёт в личных противостояниях между Рублёвым и Арнальди 2-1 в пользу россиянина.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.

Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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