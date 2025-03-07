Анна Блинкова проиграла Маккартни Кесслер на WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, взяв три гейма

В ночь с 6 на 7 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в женском одиночном разряде между 82-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Блинковой и 48-й в мировом рейтинге Маккартни Кесслер из США. Игра закончилась победой Кристиан в двух сетах — 6:1, 6:2.