Анна Блинкова проиграла Маккартни Кесслер на WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, взяв три гейма
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В ночь с 6 на 7 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в женском одиночном разряде между 82-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Блинковой и 48-й в мировом рейтинге Маккартни Кесслер из США. Игра закончилась победой Кристиан в двух сетах — 6:1, 6:2.
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