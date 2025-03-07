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Анна Блинкова — Маккартни Кесслер, результат матча 7 марта 2025, счет 0:2 (1:6, 2:6), 1-й круг WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Анна Блинкова проиграла Маккартни Кесслер на WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, взяв три гейма
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В ночь с 6 на 7 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в женском одиночном разряде между 82-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Блинковой и 48-й в мировом рейтинге Маккартни Кесслер из США. Игра закончилась победой Кристиан в двух сетах — 6:1, 6:2.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
07 марта 2025, пятница. 05:10 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Маккартни Кесслер
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Комментарии
Новости. Теннис
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