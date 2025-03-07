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Ботик ван де Зандсхулп — Ник Кирьос, результат матча 7 марта 2025, счет 1:0 (7:6 (9:7), 3:0), 1-й круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Ник Кирьос отказом выбыл в 1-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и не сыграет с Джоковичем
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В ночь с 6 на 7 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в мужском одиночном разряде между 1099-й ракеткой мира Ником Кирьосом из Австралии и 85-м в мировом рейтинге Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов. Кирьос отказался продолжать борьбу при счёте 7:6 (9:7), 3:0 в пользу нидерландца.

Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
07 марта 2025, пятница. 05:10 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
7 9 		3
6 7 		0
         
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос

Продолжительность матча составила 1 часа 23 минуты. Ван де Зандсхулп дважды подал навылет и допустил три двойные ошибки, реализовав три из четырёх брейк-пойнтов. Кирьос выполнил шесть эйсов при двух двойных ошибках и выиграл два брейк-пойнта из семи заработанных.

Во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Ботик ван де Зандсхулп встретится с седьмой ракеткой мира Новаком Джоковичем из Сербии (шестой посев на турнире).

Календарь "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

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