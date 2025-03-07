Ник Кирьос отказом выбыл в 1-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и не сыграет с Джоковичем

В ночь с 6 на 7 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в мужском одиночном разряде между 1099-й ракеткой мира Ником Кирьосом из Австралии и 85-м в мировом рейтинге Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов. Кирьос отказался продолжать борьбу при счёте 7:6 (9:7), 3:0 в пользу нидерландца.
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Продолжительность матча составила 1 часа 23 минуты. Ван де Зандсхулп дважды подал навылет и допустил три двойные ошибки, реализовав три из четырёх брейк-пойнтов. Кирьос выполнил шесть эйсов при двух двойных ошибках и выиграл два брейк-пойнта из семи заработанных.
Во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Ботик ван де Зандсхулп встретится с седьмой ракеткой мира Новаком Джоковичем из Сербии (шестой посев на турнире).
Видео: Джокович тренируется с Кирьосом на Уимблдоне
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