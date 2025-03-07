Испанка Бадоса снялась с турнира в Индиан‑Уэллсе из‑за травмы

Испанская теннисистка, 73‑я ракетка мира Паула Бадоса снялась с турнира серии «Мастерс» в Индиан‑Уэллсе (США).

«Мне очень жаль, что я вынуждена отказаться от участия в моём любимом турнире. Я пробовала всё, чтобы играть, но этого было недостаточно. У меня очень тяжёлые времена из‑за травмы, но я каждый день борюсь за то, чтобы вернуться как можно скорее», — написала Бадоса в соцсетях.

В основной сетке её заменит Ева Лис, которая сыграет с Кэролайн Доулхайд.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла Марию Саккари из Греции.