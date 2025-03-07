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Матч Анны Калинской будет доигран в пятницу — пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе

Матч Анны Калинской будет доигран в пятницу — пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе
Анна Калинская
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Матч с участием российской теннисистки Анны Калинской и американки Алисии Паркс на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) будет доигран в пятницу из-за дождливой погоды. Об этом сообщила пресс-служба соревнований. Вместе с этим матчем также не были закончены ещё четыре встречи.

Калинская и Паркс успели провести 17 минут на корте. К этому моменту 33-я ракетка мира уступала американке со счётом 1:2.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
07 марта 2025, пятница. 23:30 МСК
Алисия Паркс
США
Алисия Паркс
А. Паркс
Остановлен
0 : 0
1 2 3
         
2
1
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Сильнейшая в противостоянии Анны Калинской и Алисии Паркс в следующем круге соревнований в США может сразиться с 13-й сеяной — россиянкой Дианой Шнайдер. Напомним, действующей чемпионкой соревнований является польская спортсменка Ига Швёнтек.

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