«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 6 на 7 марта
В ночь с 6 на 7 марта в американском Индиан-Уэллсе прошёл второй соревновательный день турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Теннис. «Мастерс», Индиан-Уэллс (США). Результаты игрового дня с 6 на 7 марта (некоторые из них):
- Александр Шевченко (Казахстан) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 1:6, 3:6.
- Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Жоао Фонсека (Бразилия, WC) — 2:6, 6:1, 3:6.
- Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Якуб Меншик (Чехия) — 4:6, 6:7 (6:8).
- Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, LL) — Ник Кирьос (Австралия) — 7:6 (9:7), 3:0 (отказ австралийца).
- Артур Риндеркнеш (Франция) — Нуну Боржеш (Португалия) — 1:6, 7:5, 2:6.
- Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Гаэль Монфис (Франция) — 4:6, 4:6.
- Маттео Арнальди (Италия) — Александр Ковачевич (США) — 6:3, 5:7, 6:4.
- Давид Гоффен (Бельгия) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:4, 7:5.
- Ли Ту (Австралия, Q) — Душан Лайович (Сербия) — 2:6, 0:6.
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