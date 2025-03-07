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«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 6 на 7 марта

В ночь с 6 на 7 марта в американском Индиан-Уэллсе прошёл второй соревновательный день турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. «Мастерс», Индиан-Уэллс (США). Результаты игрового дня с 6 на 7 марта (некоторые из них):