Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 6 на 7 марта

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 6 на 7 марта
Анастасия Потапова
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 6 на 7 марта в американском Индиан-Уэллсе состоялся второй игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных поединков первого круга. Отметим, что матч с участием россиянки Анны Калинской не был доигран из-за дождя.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Первый круг. Результаты некоторых матчей:

  • Ангелина Калинина (Украина) — Лючия Бронцетти (Италия) — 4:6, 5:7.
  • Клэр Лю (США, Q) — Полина Кудерметова (Россия) — 4:6, 2:6.
  • Ольга Данилович (Сербия) — Виктория Томова (Болгария) — 2:6, 3:6.
  • Эмма Радукану (Великобритания) — Моюка Учижима (Япония) — 3:6, 2:6.
  • Вероника Кудерметова (Россия) — Жаклин Кристиан (Румыния) - 2:6, 3:6.
  • Белинда Бенчич (Швейцария, WC) — Татьяна Мария (Германия) — 6:1, 6:1.
  • Джессика Бузас Манейро (Испания) — Анастасия Потапова (Россия) — 7:6 (7:5), 4:6, 5:7.
  • Анна Блинкова (Россия) — Маккартни Кесслер (США) — 1:6, 2:6.
  • Сонай Картал (Великобритания, Q) — Варвара Лепченко (США, Q) — 7:6 (8:6), 6:2.
Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 6 на 7 марта
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android