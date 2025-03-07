Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 6 на 7 марта

В ночь с 6 на 7 марта в американском Индиан-Уэллсе состоялся второй игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных поединков первого круга. Отметим, что матч с участием россиянки Анны Калинской не был доигран из-за дождя.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Первый круг. Результаты некоторых матчей:

Ангелина Калинина (Украина) — Лючия Бронцетти (Италия) — 4:6, 5:7.

Клэр Лю (США, Q) — Полина Кудерметова (Россия) — 4:6, 2:6.

— 4:6, 2:6. Ольга Данилович (Сербия) — Виктория Томова (Болгария) — 2:6, 3:6.

Эмма Радукану (Великобритания) — Моюка Учижима (Япония) — 3:6, 2:6.

Вероника Кудерметова (Россия) — Жаклин Кристиан (Румыния) - 2:6, 3:6.

— Жаклин Кристиан (Румыния) - 2:6, 3:6. Белинда Бенчич (Швейцария, WC) — Татьяна Мария (Германия) — 6:1, 6:1.

Джессика Бузас Манейро (Испания) — Анастасия Потапова (Россия) — 7:6 (7:5), 4:6, 5:7.

— 7:6 (7:5), 4:6, 5:7. Анна Блинкова (Россия) — Маккартни Кесслер (США) — 1:6, 2:6.

— Маккартни Кесслер (США) — 1:6, 2:6. Сонай Картал (Великобритания, Q) — Варвара Лепченко (США, Q) — 7:6 (8:6), 6:2.