Ник Кирьос высказался по поводу поражения на старте турнира в Индиан-Уэллсе

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал отказ от борьбы в первом круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Австралиец уступил со счётом 6:7 (7:9), 0:3 нидерландскому спортсмену Ботику ван де Зандсхулпу.

«Окей, я проиграл матч. За свою карьеру я это делал много раз. Сейчас дело в количестве выполненной работы. Я всё ещё испытываю сильный дискомфорт в запястье. Думаю, поэтому я немного расчувствовался в конце, ведь это один из моих любимых турниров», — сказал Кирьос на пресс-конференции.

Отметим, что во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Ботик ван де Зандсхулп встретится с седьмой ракеткой мира Новаком Джоковичем из Сербии (шестой посев на турнире).