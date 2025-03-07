Ник Кирьос высказался по поводу поражения на старте турнира в Индиан-Уэллсе
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Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал отказ от борьбы в первом круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Австралиец уступил со счётом 6:7 (7:9), 0:3 нидерландскому спортсмену Ботику ван де Зандсхулпу.
«Окей, я проиграл матч. За свою карьеру я это делал много раз. Сейчас дело в количестве выполненной работы. Я всё ещё испытываю сильный дискомфорт в запястье. Думаю, поэтому я немного расчувствовался в конце, ведь это один из моих любимых турниров», — сказал Кирьос на пресс-конференции.
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
07 марта 2025, пятница. 05:10 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|3
|
|0
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Отметим, что во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Ботик ван де Зандсхулп встретится с седьмой ракеткой мира Новаком Джоковичем из Сербии (шестой посев на турнире).
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