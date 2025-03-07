Радукану — о поражении в первом круге в Индиан-Уэллсе: просто не хватило подготовки

Чемпионка US Open — 2021, 55-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала своё поражение в матче первого круга на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
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«Сегодня я вообще не думала о том, что произошло в Дубае. Думаю, просто не хватило подготовки на теннисном корте, когда ты играешь с кем-то, кто довольно хорошо играет в таких условиях, и это очень неудобно из-за ветра», — сказала теннисистка на пресс-конференции.
Эмма Радукану проиграла 52-й ракетке мира японке Моюке Учижиме со счетом 3:6, 2:6.
Напомним, Радукану не смогла сдержать слёз по ходу матча первого круга с 17-й ракеткой мира чешкой Каролиной Муховой на турнире категории WTA-1000 в Дубае. Выяснилось, что перед матчем неназванный мужчина подошёл к Радукану на публике, передал ей некую записку, сфотографировал её и продемонстрировал поведение, которое «причинило ей беспокойство».
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