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Ник Кирьос не сдержал эмоций после отказа от игры на турнире в Индиан-Уэллсе

Ник Кирьос не сдержал эмоций после отказа от игры на турнире в Индиан-Уэллсе
Ник Кирьос
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Австралийский теннисист Ник Кирьос не сдержал эмоций после вынужденного отказа от игры с нидерландским спортсменом Ботиком ван де Зандсхулпом на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США). Австралийца стало беспокоить запястье, и он прекратил играть при счёте 6:7 (7:9), 0:3.

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Матч продолжался 1 час 23 минуты. Ван де Зандсхулп дважды подал навылет и допустил три двойные ошибки, реализовав три из четырёх брейк-пойнтов. Кирьос выполнил шесть эйсов при двух двойных ошибках и выиграл два брейк-пойнта из семи заработанных.

Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
07 марта 2025, пятница. 05:10 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
7 9 		3
6 7 		0
         
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос

Отметим, что во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Ботик ван де Зандсхулп встретится с седьмой ракеткой мира Новаком Джоковичем из Сербии.

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