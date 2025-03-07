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Мария Шарапова отреагировала на новость о программе WTA по поддержке материнства

Мария Шарапова отреагировала на новость о программе WTA по поддержке материнства
Мария Шарапова
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова положительно отреагировала на создание программы, которая предоставит игрокам WTA финансовую поддержку материнства.

«Да, да, да (кулак вверх)», — написала Шарапова в социальных сетях.

Отметим, что эта программа начинает свою работу в сотрудничестве Женской теннисной ассоциации (WTA) и Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). С момента начала партнёрства PIF и WTA в мае 2024 года поддержка материнства была определена Советом игроков WTA, представляющим интересы игроков, как ключевая область для сотрудничества.

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