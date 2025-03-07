Мария Шарапова отреагировала на новость о программе WTA по поддержке материнства

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова положительно отреагировала на создание программы, которая предоставит игрокам WTA финансовую поддержку материнства.

«Да, да, да (кулак вверх)», — написала Шарапова в социальных сетях.

Отметим, что эта программа начинает свою работу в сотрудничестве Женской теннисной ассоциации (WTA) и Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). С момента начала партнёрства PIF и WTA в мае 2024 года поддержка материнства была определена Советом игроков WTA, представляющим интересы игроков, как ключевая область для сотрудничества.