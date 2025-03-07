Новак Джокович рассказал, какое будущее может быть у Жоао Фонсеки

Титулованный сербский теннисист Новак Джокович высказался по поводу прогресса 18-летнего бразильского теннисиста Жоао Фонсеки.

— У него есть потенциал, чтобы стать суперзвездой тенниса. В этом нет никаких сомнений. Он родом из Бразилии, одной из самых больших стран в мире, где любят теннис, спорт и есть очень страстные люди. Было бы здорово, если бы в нашем виде спорта была бразильская суперзвезда, первая действительно большая со времён Гуги (Густаво Куэртен — трёхкратный победитель «РГ»), который был кумиром для многих детей. Невероятный парень.

— Помните ли вы, каково это — быть 18-летним игроком и так свободно размахивать руками?

— Всё происходит в виде вспышек. Но это хорошее чувство, когда ты так молод и играешь на высоком уровне, не так много теряешь, а наоборот, приобретаешь. Конечно, внимание со стороны людей и поддержка увеличивается и это способствует прогрессу игрока. Всё доходит до такой степени, что появляется давление и какие-то ожидания от себя, от других… Кажется, он с этим очень хорошо справляется. Я не знаю его лично, но из того, что видел на корте, есть ощущение хорошего уровня баланса профессионализма и самоотдачи. Это примерно то же, что мы и видели в последние годы от Алькараса», — сказал Джокович на пресс-конференции.