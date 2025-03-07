Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович рассказал, какое будущее может быть у Жоао Фонсеки

Новак Джокович рассказал, какое будущее может быть у Жоао Фонсеки
Новак Джокович
Аудио-версия:
Комментарии

Титулованный сербский теннисист Новак Джокович высказался по поводу прогресса 18-летнего бразильского теннисиста Жоао Фонсеки.

— У него есть потенциал, чтобы стать суперзвездой тенниса. В этом нет никаких сомнений. Он родом из Бразилии, одной из самых больших стран в мире, где любят теннис, спорт и есть очень страстные люди. Было бы здорово, если бы в нашем виде спорта была бразильская суперзвезда, первая действительно большая со времён Гуги (Густаво Куэртен — трёхкратный победитель «РГ»), который был кумиром для многих детей. Невероятный парень.

— Помните ли вы, каково это — быть 18-летним игроком и так свободно размахивать руками?
— Всё происходит в виде вспышек. Но это хорошее чувство, когда ты так молод и играешь на высоком уровне, не так много теряешь, а наоборот, приобретаешь. Конечно, внимание со стороны людей и поддержка увеличивается и это способствует прогрессу игрока. Всё доходит до такой степени, что появляется давление и какие-то ожидания от себя, от других… Кажется, он с этим очень хорошо справляется. Я не знаю его лично, но из того, что видел на корте, есть ощущение хорошего уровня баланса профессионализма и самоотдачи. Это примерно то же, что мы и видели в последние годы от Алькараса», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Станет великим игроком». Зверев высказался о будущем Фонсеки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android