Линдсей Дэвенпорт — о Мирре Андреевой: она так хороша от природы

Победительница шести турниров «Большого шлема» американская теннисистка Линдсей Дэвенпорт поделилась мнением об 11-й ракетке мира российской теннисистке Мирре Андреевой.

«Она так хороша от природы. Кажется, она знает, что может получить от соперницы. Я просто не думаю, что этому можно научить», — приводит слова Дэвенпорт пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе.

9 марта Мирра Андреева сразится с 70-й ракеткой мира французской теннисисткой Варварой Грачёвой во втором круге хардового турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который пройдет с 5 по 16 марта. В основной сетке сыграют 11 российских теннисисток.