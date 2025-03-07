Хольгер Руне рассказал о поддержке детей из неблагополучных семей

Датский теннисист 13-я ракетка мира Хольгер Руне рассказал о работе над проектом, который помогает детям из неблагополучных семей получить поддержку специалистов по горячей линии. Он рассказал, что для полноценной работы необходимо больше финансов, чем он и занимается.

Теннисист является послом детской благотворительной организации Børns Vilkår.

«В Børns Vilkår круглосуточно работает телефонная линия, по которой дети могут анонимно позвонить и поговорить с заботливым взрослым о своих проблемах. Часто дети, живущие в нестабильных семьях, где царит насилие и преследование, не рассказывают о своих проблемах другим, потому что им неловко. Поэтому телефонная линия — это уникальное и очень важное дело, которое нужно поддержать. Я надеюсь, что мы сможем собрать много денег на это дело. Сегодня не хватает ресурсов, чтобы принять все звонки. Моя цель — сделать это возможным. Давайте поможем вместе», — написал Руне в социальных сетях.