«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня с 7 на 8 марта

Сегодня, 7 марта, начнётся третий игровой день хардового турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных поединков первого и второго круга соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Расписание матчей (время московское):

7 марта:

22:00. Томми Пол (США, 10) — Тристан Бойер (США, WC);

22:00. Кей Нисикори (Япония) — Уго Умбер (Франция, 18);

22:00. Александр Зверев (Германия, 1) — Таллон Грикспор (Нидерланды);

23:30. Мариано Навоне (Аргентина) — Лёнер Тьен (США) — матч первого круга.

8 марта:

00:00. Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Маркос Гирон (США);

00:00. Зизу Бергс (Бельгия) — Алексей Попырин (Австралия, 26);

00:15. Маттео Берреттини (Италия, 28) — Кристофер О'Коннелл (Австралия);

01:30. Тьяго Уайлд (Бразилия) — Стефанос Циципас (Греция, 8);

01:30. Роман Сафиуллин (Россия) — Лоренцо Музетти (Италия, 15);

01:45. Хольгер Руне (Дания, 12) — Корентен Муте (Франция);

05:00. Бу Юньчаокэтэ — Даниил Медведев (Россия, 5);

05:30. Томаш Махач (Чехия, 19) — Йосуке Ватануке (Япония, Q);

06:30. Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, Q) — Фрэнсис Тиафо (США, 16).