«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня с 7 на 8 марта

Сегодня, 7 марта, начнётся третий игровой день хардового турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных поединков первого и второго круга соревнований.
Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Расписание матчей (время московское):
7 марта:
22:00. Томми Пол (США, 10) — Тристан Бойер (США, WC);
22:00. Кей Нисикори (Япония) — Уго Умбер (Франция, 18);
22:00. Александр Зверев (Германия, 1) — Таллон Грикспор (Нидерланды);
23:30. Мариано Навоне (Аргентина) — Лёнер Тьен (США) — матч первого круга.
8 марта:
00:00. Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Маркос Гирон (США);
00:00. Зизу Бергс (Бельгия) — Алексей Попырин (Австралия, 26);
00:15. Маттео Берреттини (Италия, 28) — Кристофер О'Коннелл (Австралия);
01:30. Тьяго Уайлд (Бразилия) — Стефанос Циципас (Греция, 8);
01:30. Роман Сафиуллин (Россия) — Лоренцо Музетти (Италия, 15);
01:45. Хольгер Руне (Дания, 12) — Корентен Муте (Франция);
05:00. Бу Юньчаокэтэ — Даниил Медведев (Россия, 5);
05:30. Томаш Махач (Чехия, 19) — Йосуке Ватануке (Япония, Q);
06:30. Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, Q) — Фрэнсис Тиафо (США, 16).