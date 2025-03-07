Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня в ночь с 7 на 8 марта

Сегодня, 7 марта, начнётся третий игровой день хардового турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных поединков первого и второго круга соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Расписание матчей (время московское):

7 марта:

22:00. Каролина Мухова (Чехия, 15) — Элизабетта Коччаретто (Италия);

22:00. Елена Рыбакина (Казахстан, 7)- Сюзан Ламенс (Нидерланды);

22:00. Марта Костюк (Украина, 18) — Робин Монтгомери (США, WC);

23:30. Алисия Паркс (США, WC) — Анна Калинская (Россия) — матч первого круга;

23:30. Лорен Девис (США) — Элина Аванесян (Армения) — матч первого круга;

23:30. Катержина Синякова (Чехия) — Юлия Путинцева (Казахстан, 21).

8 марта:

01:00. Каролин Гарсия (Франция) — Ига Швёнтек (Польша, 2);

01:00. Лулу Сун (Новая Зеландия) — Линда Носкова (Чехия, 31);

01:00. Елена Остапенко (Латвия, 26) — Ван Синьюй (Китай);

01:00. Онс Жабер (Тунис, 32) — Даяна Ястремская (Украина);

02:30. Магда Линетт (Польша) — Джессика Пегула (США, 4);

03:15. Эшлин Крюгер (США) — Элина Свитолина (Украина, 23);

04:45. Даниэль Коллинз (США, 14) — Хэйли Баптист (США, Q);

05:00. Варвара Грачёва (Франция) — Мирра Андреева (Россия, 9);

07:00. Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) — Виктория Азаренко (Беларусь).