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У Радукану самый низкий процент побед среди чемпионов ТБШ на турнирах WTA-1000

У Радукану самый низкий процент побед среди чемпионов ТБШ на турнирах WTA-1000
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Чемпионка US Open — 2021, 55-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану после поражения в первом круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе имеет самый низкий процент побед среди всех бывших победителей турниров «Большого шлема» на соревнованиях WTA-1000 с момента введения формата в 2009 году.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
07 марта 2025, пятница. 00:35 МСК
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Моюка Учижима
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима

Процент побед Радукану составляет 42,3% (11 побед при 15 поражениях), что опустило её на последнее место в этом списке. Она опустилась ниже итальянки Франчески Скьявоне, у которой процент побед составляет 42,4% (42 победы и 57 поражений).

В матче первого круга на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) Эмма Радукану уступила 52-й ракетке мира японке Моюке Учижиме со счётом 3:6, 2:6.

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